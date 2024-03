LIVE MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA | via alla Q1! Bezzecchi tenta la risalita

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 DALLE 18.00 12.41 Tutti in pista i piloti di questa Q1 e vedremo se Marcoriuscirà a rientrare nella top-2 di questo stint. Al momento, il romagnolo ha fatto fatica a trovare la quadra con la GP23. Favoriti però i due alfieri dell’Aprilia Trackhouse, Oira e Raul Fernandez. 12.40 VIAQ1! 12.37 Yamaha cresciuta in termini di velocità massima, ma evidentemente i problemi non riguadano solo questo aspetto. A Iwata hanno tanto da fare. 12.34 Un elenco che conferma le difficoltà di Honda e di Yamaha, con il povero Quartararo costretto a fare i miracoli con la M1. Problemi tecnici per Marini, con l’impossibilità di girare sulla RC213V. 12.32 Nella Q1 ci saranno Raul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 D alle 18.00 12.41 Tutti in pista i piloti di questa Q1 e vedremo se Marco Bezzecchi riuscirà a rientrare ... (oasport)

DIRETTA MotoGP/ Qualifiche e sprint video streaming LIVE: in pista per la FP3! GP Qatar 2024 Losail, 9 marzo: DIRETTA MotoGP: SI SCENDE IN PISTA! La diretta MotoGP sta per cominciare per il lungo sabato del Gran Premio del Qatar 2024 a Losail, fin dal primo turno di prove che saranno valide come ...ilsussidiario

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua s ...digital-news

MotoGP | GP Qatar 2024 in DIRETTA: si parte alle 11:40 con le Prove, poi le Qualifiche: Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di Prove e delle due manche di Qualifica del Gran ...formulapassion