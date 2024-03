La ricetta è tratta dal libro Oriente di Vatinee Suvimol | avvocata e food blogger nata in Thailandia

(Di sabato 9 marzo 2024) INGREDIENTI X 2 PORZIONI DI RISO FRITTO THAILANDESE: 3 tazzine (circa 120 g) riso thai o basmati 1 spicchio di aglio 1 uovo 100 g pollo (o altra carne a piacere) 1/4 di cipolla 1 cipollotto 1 lime bio coriandolo verdure varie tagliate a dadini piccoli (carote o pannocchiette di mais da saltare in padella prima), facoltative 3 cucchiai di olio di semi di mais sale. Per la salsa: 2 cucchiai di salsa di soia 1 cucchiaio di salsa di pesce 1 cucchiaio di zucchero. Ricette giapponesi da chef: 5 piatti da provare ...

La ricetta di Ernst Knam per preparare il salame di cioccolato (o del papa): ma in ogni caso si tratta del dolce più semplice di sempre. Perfetto da preparare insieme ai bambini, il salame del papa in molte zone è anche simbolo della Pasqua: se non avete dimestichezza ai ...gamberorosso

In cucina con Luca Pappagallo: scarpariello Il Tarantino Canale Ricette: Luca Pappagallo è un noto cuoco che ha conquistato il cuore di molti appassionati di cucina, sia sul web che in televisione, grazie al suo programma “In cucina con ...gamingtoday

ricetta. Albuféra: non è sempre la stessa salsa: Che cosa rende la cucina francese così amata e considerata I condimenti. Classificati secondo un rigido schema ...repubblica