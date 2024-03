Il legame tra Putin e la Chiesa | cosa rivela la morte di Alexei Navalny

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) La guerra tra Kiev e Mosca non si combatte solo sul campo di battaglia. Ma anche sul fronte religioso. In Ucraina coesistono Chiese diverse, ma il contrasto principale risiede all'interno dell'ortodossia. Oltre ai fedeli al patriarca di Mosca, che pure tendono a dichiararsi contro la guerra, esiste unaautocefala ucraina. La frattura risale all'epoca dell'indipendenza dall'Urss, riaperta nel 2018 con lo scisma. Di queste dinamiche e dell'intreccio tra politica e religione nel periodo post-sovietico parla il professor Stefano Caprio, docente alla Pontificia Università Orientale, sacerdote diocesano e massimo esperto di storia e teologia russa.Il corpo diè stato consegnato dopo nove giorni alla madre. Dietro quale principio dellaOrtodossa si cela questa mossa? Ha un significato? «Il nono giorno per la ...