Il cantiere della discordia | piazza chiusa lavori fermi | preoccupazioni per i disagi NON PRENDERE

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2024) CASSANO D'ADDA (MI) 9 marzo 2024al vetriolo quello aperto in centro città per consentire idi rigenerazione diGaribaldi che generare caos e polemiche. La lunga assenza di ruspe e maestranze per la realizzazione di quel progetto di rigenerazione dal costo di 1,6milioni di euro, ha fatto alzare la preoccupazione su possibili prolungamenti deida affrontare a causachiusuraper consentire iaperto lo scorso 22 gennaio ma dopo poco più di due settimane tutto si è poi arenato. Tutto è fermo da circa un mese e monta la questionemancanza di comunicazione da parte del comune sullo stand by dei. Dopo numerose lamentele da parte ...