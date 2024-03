Europee 2024 | Renzi | “Iv punta a 5% | mi impegnerò per svegliare l’Ue”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 9 marzo 2024) Il "Contano solo americani e cinesi, arabi e russi. L'Europa non c'è più in nessuno scenario" "Alle elezioninoi faremo sicuramente più del 4%. Ci siamo dati come obiettivo il 5%, poi vediamo se riusciamo a fare di più". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, intervistato da Rainews 24 a