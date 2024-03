“Devi sempre fare il fenomeno” | Mario Rui contro Orsato dopo Napoli-Torino VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 9 marzo 2024) Al termine di, il difensore azzurroRui si è scagliatol’arbitrourlandogli: “A un certo puntoil”. CALCIO– Le polemiche non sono mancate al termine di, con il pubblico del Maradona che ha fischiato sonoramente l’arbitro Danieleper la sua direzione di gara. In particolare, ha fatto molto discutere un contatto in area tra Osimhen e Buongiorno non sanzionato con il calcio di rigore.Rui, rabbia nel finale La rabbia degli azzurri per alcune decisioniverse diè ...