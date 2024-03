BTP Valore a confronto con BTP tradizionali e conti deposito | i motivi che hanno convinto gli investitori

(Di sabato 9 marzo 2024) Sinua a parlare del BTPe del perché la terza emissioneriscosso così tanto successo tra gliretail. Dal 26 febbraio al 1° marzo 2024 il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha collocato il BTP(scadenza 2030), alla loro terza emissione. BTPVS altri titoli di Stato eI BTPsono entrati nella famiglia dei titoli di Stato nel 2023, anno in cui ci sono state le precedenti due emissioni: la prima a giugno e la seconda a ottobre. I risultati ottenuti oggi come allora sono davvero incredibili. Ma perché questi titoliottenuto tutto questo successo? Come si posizionano nei confronti dei BTP “” o dei ...

