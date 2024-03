Stalking nel Salento Perseguita e insulta la ex | arrestato 50enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Dopo i casi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora unpernel. A finire nei guai è un uomo di 50 anni che, nonostante il provvedimento di ammonimento ricevuto dal questore di Lecce, aveva continuato are la donna con cui aveva avuto una relazione extraconiugale in passato. Per questo motivo, quindi, un uomo di Lecce è stato condannato a 18 mesi di reclusione. Lo fa sapere la Questura di Lecce che, proprio nel giorno in cui si festeggiano le donne, attraverso una nota, fa sapere comunica che sono stati emessi 24 ammonimenti dal primo gennaio 2024 ad oggi, mentre nel corso di tutto il 2023 gli ammonimenti erano stati 17. L’incremento sarebbe dovuto all’entrata in vigore della legge Roccella che estende l’ammonimento questorile per ‘condotte di violenza ...