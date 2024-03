Ministro Eugenia Roccella | chi è il marito Luigi Cavallari 

(Di venerdì 8 marzo 2024)Mariaè nata a Bologna, il 15 novembre 1953 (è quindi del segno zodiacale dello Scorpione). Sua madre è Wanda Raheli, artista femminista, e suo padre è Franco, uno dei fondatori del Partito Radicale: vive con i genitori a Roma solamente dall’età scolare, mentre prima cresce in Sicilia con i nonni e una zia. Mentre studia Lettere Moderne all’università, inizia a militare come femminista: sono gli anni 70, edfa sue le lotte del Movimento di liberazione della donna, del quale diventa leader, specialmente sulle tematiche della violenza, delle modifiche al diritto di famiglia e dell’aborto. Viene anche candidata tra le liste del Partito Radicale, ma non viene eletta. Porta a termine gli studi, conseguendo anche un dottorato di ricerca presso l’Università La ...

De Bertoldi(FdI), 'più tutele a professioniste con figli malati': Un tema, ha argomentato il parlamentare, "su cui mi sono confrontato già con il Ministro della Famiglia Eugenia Roccella, di cui sono consigliere giuridico, e con il viceMinistro dell'Economia ...ansa

Roccella, 'pari opportunità quando non dovremo essere speciali': "Le pari opportunità saranno raggiunte quando smetteremo di sottolineare che si tratta della prima donna che ha raggiunto questo o quell'obiettivo, che ha rotto uno dei tanti soffitti di cristallo, e ...ansa

Otto marzo, è polemica sugli stupri di Hamas. Le donne ebree escluse dal corteo: «Non ci vogliono»: Non una festa, ma una giornata di battaglia e riflessione. Per fare il punto, che sia in strada, in sciopero o nei luoghi istituzionali, su quanto ancora la realtà, in tema di diritti ...ilmessaggero