LIVE Sinner-Kokkinakis | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | alle 20 00 il debutto nel torneo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jannike Thanasi, match valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di. Dopo i successi ottenuti agli Australian Open e a Rotterdam l’azzurro torna in campo con un obiettivo nel mirino: raggiungere e superare Carlos Alcaraz, diventando il nuovo numero 2 del mondo. L’azzurro è ancora imbattuto in questoe si presenta al primo Master 1000 della stagione con i gradi del papabile vincitore deldovrà dare dimostrazione di essere cresciuto anche in condizioni a lui non totalmente favorevoli, come ...