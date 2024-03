LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Leclerc 2° | Verstappen in pole Bearman in sesta fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA FORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE CHI E’, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE SAINZ 19.13 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.12 Domani, oggettivamente, l’obiettivo realistico disarà il terzo posto. Per, invece, sarà caccia a qualche punticino. 19.10 E’ una F1 a senso unico, amici. Si cerca di distogliere dai responsi monotoni della pista con gli scandali legati alla Red Bull, ma è questo lo sport che vogliamo? Ora si vocifera di dimissioni imminenti da parte di Helmut Marko. 19.08 In casa Ferrari sono soddisfatti. D’altronde l’accoppiata-Red Bull non era attaccabile. Sono troppo superiori. Già ...