Come finisce Saint Judy | finale spiegazione e significato del film

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 8 marzo 2024), trama eè undrammatico 2018 diretto da Sean Hanish, che racconta la storia vera dell’avvocatessa americanaWood. Wood è nota per aver condotto una battaglia legale per cambiare la legge sull’immigrazione negli Stati Uniti, in particolare per le donne immigrate perseguitate nei loro paesi d’origine. La trama si concentra sull’impegno diWood, interpretata da Michelle Monaghan, che lotta per ottenere giustizia per una donna afgana accusata nel suo paese per aver insegnato a leggere e scrivere alle bambine3. Il cast include anche Leem Lubany, Common, Alfred Molina, Alfre Woodard, Ben Schnetzer e Gabriel Bateman....