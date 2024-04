AI | partecipazione politica e il futuro – Intervista a Davide Casaleggio

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Lae il treno in corsa dell’intelligenza artificiale”, l’di Laura Turini su Appunti – di Stefano Feltri. Il 16 Febbraio 2024 alla Munich Security Conference, venti tra le più importanti aziende che operano nell’ambito dei social media e dell’intelligenza artificiale, tra cui Meta, OpenAI, Amazon, Google, TikTok e X, hanno siglato un accordo per contrastare la diffusione di notizie false, o artefatte, in vista delle prossime elezioni europee e americane, destinate a segnare un passo fondamentale dell’imminente. Il “Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections” prevede l’impegno dei firmatari a collaborare per trovare strumenti idonei a individuare, e eventualmente impedire, la diffusione di notizie non veritiere create dall’intelligenza artificiale, tracciando l’origine dei contenuti di ...