Serie A | la magia di Kvaratskhelia in Napoli-Juve è il gol più bello della giornata

(Di giovedì 7 marzo 2024) Abbiamo raccolto i gol più belliventisettesimadiA. Il gol piùlo firma1. Gol diinAl 42’sblocca la partita con un gol pazzesco. L’azione parte da un cross di Di Lorenzo, che viene respinto di testa da Bremer, il quale però regala la palla a. Il georgiano si gira e piazza la palla in rete, sfruttando l’occasione fornitagli dall’avversario. L’esultanza fa impazzire tutti i tifosi: l’attaccante celebra il gol indicando il terreno, come a dire “Io sono qua” (o forse, io resto qua?). KVARAAAA Coordinazione perfetta #ATIM #DAZN pic.twitter.com/nTyCWdjgxj — ...

Il Milan Femminile di Davide Corti pareggia in casa contro la Fiorentina. La gara termina con il risultato di 2-2 (pianetamilan)

Verona Juventus , match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: Cronaca e diretta LIVE La Cronaca , sintesi e diretta LIVE della ... (calcionews24)

Patrick Cutrone , ex attaccante del Milan ora al Como in Serie B, ha steso il Venezia con un'autentica magia (pianetamilan)

Magic The Gathering X Fallout: ecco dove acquistare i nuovi deck al miglior prezzo: La collaborazione tra Magic The Gathering e Fallout ha dato vita a ben 4 deck esclusivi in uscita l'8 marzo: ecco dove acquistarli al miglior prezzo!tomshw