Salgono ancora gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino In Russia i prodotti cinesi rimpiazzano quelli occidentali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Aumentail valore dell’intero commerciale trae Cina, a testimonianza di come la guerra in Ucraina stia agevolando una saldatura trae Teheran in funzione anti occidentale. Tra gennaio e febbraio il valore deiati ha raggiunto i 37 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 9%. Non sono solo il petrolio e il gas russi che se ne vanno in quantità sempre maggiori verso la Cina ma anche iche finiscono inspesso rimpiazzando, come accade soprattutto nell’elettronica e nell’auto. L’export cinese versoè cresciuto del 12,5%. In generaleha comunicato ...