Pillola per dimagrire fa volare Novo Nordisk | battuti i profitti di Tesla e Visa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono bastati i dati della Fase I, secondo successo dell'azienda danese ormai leader dei farmaci dimagranti In un mondo dove l'aspetto fisico è la carta da visita vincente e ogni anno aumentano le persone obese o in sovrappeso, chi ha in mano la 'bacchetta magica' per farsenza l'assillo della dieta ha le chiavi