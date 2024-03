La pioggia non basta | per scongiurare la siccità serve il Piano Laghetti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Piove, tanto, tantissimo. Come non si vedeva da tempo. E nevica, al punto che molti impianti di risalita restano chiusi per la troppa neve. Ma le temperature, ormai miti, troppo per la stagione in cui ci troviamo, rovinano tutto. Sciolgono in fretta la neve e asciugano ancor più rapidamente la terra. Ah, non ci sono più le mezze stagioni. Il detto popolare per eccellenza, che sembrava essere stato cancellato da tempo, torna invece alla ribalta in un anno in cui secondo ANBI ci siamo trovati davanti al febbraio più mite di sempre e ci avviamo verso un marzo che sembra seguire la stessa rotta. Urge quindi una valutazione tecnica. A fronte di eventi precipitosi intensi come quelli degli scorsi giorni - e che dovrebbero interessare nuovamente la penisola - e piogge sempre più repentine con scariche d'acqua notevolmente superiori al normale, si rende necessario porsi una domanda: ma tutta ...