La maggioranza fa quadrato intorno al sindaco Festa | “Al suo fianco più uniti che mai”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri comunali dei gruppi di“Davvero”, “Viva la Libertà”, “Ora Avellino ” e “Avellino Vera”, e gli esponenti del gruppo misto, Monica Spiezia, Carmine Di Sapio e Antonello De Renzi, fannoaldi Avellino, Gianlucae condividono pienamente la posizione che ha espresso in conferenza stampa. “Siamo convintamente e fermamente aldel. – dichiarano i consiglieri die i tre del gruppo misto -Vicende come questa, per le tempistiche e le modalità che la stanno contraddistinguendo, non fanno altro che compattarci ulteriormente, perché siamo certi della bontà e della legittimità del suo operato. Non saranno le ombre sollevate da ...

'La vergogna delle Commissioni regionali: Emiliano usa le istituzioni per giochi di potere': BARI – "Dopo nove mesi di travaglio e due mesi di totale paralisi, la maggioranza rosso-gialla in Regione Puglia trova finalmente l'accordo sulle Commissioni regionali. Ma resta l'amarezza per una del ...giornaledipuglia

Pratone di via Teulada, la maggioranza comunale si spacca: Decisiva l'astensione di gran parte del centrosinistra che boccia un atto già passato in regione e nel municipio I. Delusi i cittadini: "Siamo amareggiati perchè, in 5 anni,il comune non ha votato un ...romatoday