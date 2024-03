Il Leicester City rischia la detrazione di punti mentre si prepara per l’addebito del FFP in Premier League – rapporto

(Di giovedì 7 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, la capolista del campionatodovrà affrontare un’accusa per presunta violazione delle regole sul profitto e sulla sostenibilità dellache potrebbero portare a una potenzialedila prossima stagione. Secondo Sky Sports, si ritiene che i conti delper la stagione 2022/23, in cui è stato retrocesso dalla massima serie, dimostrino che hanno superato il limite consentito di 105 milioni di sterline di perdite nelle tre campagne precedenti. I conti saranno resi pubblici alla fine di questo mese, con Sky Sports che sostiene che il club potrebbe essere formalmente accusato dallagià la prossima settimana. ...

Manchester City-Copenaghen 3-1: Guardiola ai quarti sul velluto, Haaland raggiunge Aguero: 05 - GOOOL DEL MANCHESTER City! AKANJI! Torsione da centravanti per il difensore del City, che all'interno dell'area la sblocca da situazione di corner. 09 - GOOOL DEL MANCHESTER City! ALVAREZ!eurosport

Il Leicester di Maresca è a rischio penalizzazione: punti in meno dalla prossima stagione: Il Leicester di Enzo Maresca rischia una penalizzazione in classifica. La sanzione potrebbe avvenire nella prossima stagione in caso di promozione in Premier League.fanpage

Il tabù inglese sfatato con il Leicester City e quello da provare a smentire con il Brighton: Andrea Gonini Vocegiallorossa.it foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Da sempre, le sfide europee contro le squadre di Premier League nascondono un fascino invidiabile, ma allo stesso tempo rap ...informazione