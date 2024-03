(Di giovedì 7 marzo 2024) "Perché il Torino? Perché mi ha fatto sentire, mentre dove ero prima forse non lo ero più"....

All’Olimpico, il match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

Torino-Lazio è una gara valevole come recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A. Arbitra La Penna, assistito da Scatragli... (calciomercato)

Juric può stravolgere l'attacco del Torino, il croato studia la mossa per sorprendere il Napoli: Ultime notizie Serie A - Ivan Juric ha avviato le prove generali per l’appuntamento di domani sera al Maradona contro il Napoli. Il Torino segna poco, ha appena 25 gol all’attivo in 27 giornate di Ser ...msn

Duvan Zapata è tornato 'importante': Inter e Roma sono solo un ricordo: "Perché il Torino Perché mi ha fatto sentire importante, mentre dove ero prima forse non lo ero più". Duvan Zapata aveva spiegato così a settembre la scelta di lasciare l'Atalanta dopo cinque anni ...calciomercato

Graziani: "Toro squadra fastidiosa da affrontare per il Napoli": Intervistato da "Forza Napoli" su Radio Marte, l'ex attaccante del Torino Francesco Ciccio Graziani ha parlato, tra le altre cose, anche della formazione granata: "Non credo ...torinogranata