Assunzioni stagionali Numeri in crescita | Grande potenzialità dal nostro turismo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono state 3219 lea Spezia, secondo l’ufficio studi della Camera di Commercio Riviere di Liguria che ha elaborato i dati Inps, per il periodo compreso tra gennaio e settembre 2020. E il dato, in questi anni, per la nostra regione; si è mostrato in fortepassando da 4129 contratti stipulati nello stesso periodo del 2021, a 4901 nel 2022 fino ad arrivare a quota 5327 nel 2023. Una stima, quest’ultima, che si trova perfettamente in linea con le altre province del versante ligure – con Imperia e Genova che contano rispettivamente 5815 e 6970; mentre Savona arriva a ben 9545 – e che fa capire quanto il lavoro di tipo stagionale sia importante nella realtà delterritorio. Occasione per farne il punto, in vista dell’imminente stagione che bussa ormai ...