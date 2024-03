Amici 23 daytime 7 marzo | il crollo di Kumo Una speciale emozione per Nicholas

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nuovo appuntamento con ildi23: le emozioni degli allievi nelle ultime puntate prima del Serale Nuovo appuntamento con ildi23 su Canale Cinque oggi 7. Il programma di Maria De Filippi è riapparso sul piccolo schermo con gli ultimi aggiornamenti dalla casetta.per, che ha avuto l’opportunità di incontrare prof Emanuel Lo, che ha deciso di premiare il suo lavoro portandolo al Serale. “Non me l’aspettavo e volevo ringraziarti per questa occasione. Farò di tutto per renderti orgoglioso”. Prof Emanuel ha poi risposto, dicendosi orgoglioso del suo allievo: “Io all’inizio non ti avrei mai preso, te lo dico sinceramente, ma ti ho visto migliorare tantissimo e crescere molto. Sono felice di vederti indossare questa maglia. ...