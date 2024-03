A Indian Wells i due azzurri al debutto nel torneo di doppio in un affascinante test pre-Giochi Jannik domani in singolare trova Kokkinakis Sinner-Sonego | prove tecniche di Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) La favola azzurra che è stata, che è e che sarà. La coppia sorpresa della Davis si riforma neldi: chi l’avrebbe mai detto, non certo due specialisti della disciplina, ma sui campi di Malaga hanno inseguito e poi fatto diventare il sogno realtà. Fondamentali le vittorie nei quarti contro l’Olanda e contro la Serbia, con Novak Djokovic in campo, in semifinale. E ciranno pure sui campi del Master 1000 nel deserto californiano, aggiungendo alla caccia al titolo anche la suggestione di una possibile coppia azzurra per le2024. Chiaro, a far faville, in due nella stessa metà del campo, ci sono anche Bolelli e Vavassori. Finalisti agli Australian open e a Rio, vincitori del titolo a Buenos Aires e ...