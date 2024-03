“Tua figlia ha avuto un incidente”. Anziano truffato consegna oro e gioielli della moglie scomparsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pietrasanta (Lucca), 6 marzo 2024 – Hanno agito in tandem approfittando dell’età avanzatavittima prescelta per mettere in atto la loro truffa. Riuscendo purtroppo nel loro intento. Uno dei due lo ha tenuto per ben due ore al telefono, facendogli credere che laavevaunstradale. E dopo averlo letteralmente stordito di parole, mandandolo in confusione, l’altro complice è andato direttamente a casa dell’, di 90 anni, e gli ha chiesto 1.500 euro per chiuderla lì ed evitare guai con l’assicurazione. Poi il colpo finale: non avendo l’dei contanti a portata di mano, il malvivente ha rifiutato il pagamento con il bancomat e si è portato via ori eche appartenevano alladell’uomo, ...