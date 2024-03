Tragedia in Angola | Luca muore a 35 anni in un incidente stradale Cercava protesi per i bambini africani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un tragicosi è verificato in, dove un italiano di 35, il veroneseFalcon, è morto in uno schianto a bordo della sua moto. Falcon nel 2020 aveva fondato assieme alla moglie Giulia Trabucco “Karma on the road”, associazione no-profit impegnata nella raccolta di donazioni diusate o dimesse, che poi venivano riutilizzate per dare un’opportunità di vita migliore a persone amputate nei paesi del terzo mondo, in particolare, vittime delle guerre. Il tragicoin moto La dinamica dell’non è ancora stata chiarita: secondo le prime ricostruzioni,Falcon stava attraversando l’Africa in moto quando si sarebbe scontrato con un camion, Un impatto ...

