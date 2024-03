Sh?gun | cosa significa Hatamoto e perché è così importante?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alla fine del terzo episodio di Sh?gun, Lord Toranaga nomina John Blackthorne come suo nuovo, il quale è considerato un grande onore. Infatti, unè un vassallo dello Sh?gun. La parolaletteralmente “alla base dello stendardo” e spesso viene tradotto come “alfiere”. Nella storia giapponese, il ruolo diera essenziale per i signori della guerra. Lord Toranaga vede in Blackthorne uno spirito coraggioso che spera verrà sfruttato all’interno dei suoi ranghi di daimyo e samurai. Il termineè originario del periodo Sengoku (1467-1603) ed inizialmente ci si riferiva al personale del signore. Ma è con la presa di potere del Clan Tokugawa, nel 1600, che il sistema degliviene ufficializzato ed è a tale sistema che ...

The Walking Dead: The Ones Who Live, cosa sappiamo sulla stagione 2: Ci sarà una seconda stagione di The Walking Dead: The Ones Who Live Forse è ancora presto per pensarci, ma ecco quello che sappiamo per ora.serial.everyeye

Trending on Streaming: Shogun o il Trono di Katane: Shogun arriva in streaming e conquista immediatamente pubblico e critica, regalando un'esperienza straordinaria su Disney+.techprincess

Shogun: la vera storia dietro la serie: Grazie all’esperienza di guerra di James Clavell, oggi abbiamo avuto Shogun, una delle più grandi opere sul Giappone Feudale. Voi avete visto la serie Vi è piaciuta Diteci cosa ne pensate con un ...tuttotek