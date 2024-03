Picco pericoloso di benzene registrato ai Tamburi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn nuovodiè statooggi nel quartieredi Taranto, in via Machiavelli, proprio nel quartiere di fronte allo stabilimento siderurgico Ilva. La centralina Arpa ha rilevato un valore orario di 32,49 µg/m³, ben superiore al valore REL acuto di 27 µg/m³ stabilito dall’OEHHA (California Office of Environmental Health Hazard Assessment). Ennesimo schiaffo alla salute dei cittadini L’ennesimo episodio di inquinamento dadimostra che la situazione a Taranto non è cambiata con la nuova gestione dell’Ilva. Lo stabilimento, ora sotto il controllo dello Stato, continua a rilasciare nell’aria sostanze nocive e cancerogene, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Le emissioni cancerogene vanno fermate Le promesse di miglioramento ...