L'Inter su DAZN | un mese di grandi sfide | ecco la carta prepagata per vedere tutto

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Genoa , match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Meazza la capolista, sempre ... (sportface)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 De Laurentiis rischia ... (calcionews24)

Pagina 1 | Inter, il dossier si ingrossa e sui social spopola la ‘Marotta League’: Una lunga e oggettiva serie di episodi arbitrali favorevoli ai nerazzurri, lanciati verso uno scudetto strameritato, fa montare una protesta che va al di là della rivalità con la Juve ...tuttosport

Napoli penalizzato, Calvarese ammette: "Arbitraggio grigio, quel rigore in Juventus-Inter non c'era": L'arbitro assegnò un rigore inesistente a Cuadrado nel corso della partita Juventus-Inter, vittoria che permise ai bianconeri di precedere il Napoli in classifica.areanapoli