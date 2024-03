L' Arabia Saudita sblocca investimenti multimiliardari come parte della sua più ampia ambizione di diventare una potenza turistica globale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) RIYADH,, 6 marzo 2024 /PRNewswire/Il Ministro del Turismo, Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, ha presentato un programma che darà impulso in modo significativo al settore turistico in rapida crescita del Paese. L'ambizioso Tourism Investment Enabler Program (TIEP) mira a rendere più semplice ed economicamente vantaggioso fare affari nel turismoaffinché gli investitori internazionali e locali possano prosperare in uno degli ambienti di investimento turistico più competitivi al mondo con molteplici iniziative. Il progetto di punta Hospitality Investment Enablers,del più ampio TIEP, è opera del Ministero del Turismo in collaborazione con il Ministero degli. Questa iniziativa faciliterà e aumenterà l'offerta di capacità ricettiva in ...