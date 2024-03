La Juventus su DAZN | un mese di grandi sfide | ecco la carta prepagata per vedere tutto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laè precipitata a 15 punti dall'Inter prima in classifica, ma deve difendere il secondo posto dall'assalto del Milan....

De Laurentiis annuncia la rottura tra il Napoli e DAZN , dopo mesi di tensioni: il club azzurro non ha gradito alcuni comportamenti dell’emittente ... (napolipiu)

Kean, cessione quasi certa senza rinnovo: Tutto da scrivere, in casa Juventus, il futuro di Moise Kean, attaccante classe 2000 nel giro della nazionale azzurra: come riportato da "Calciomercato.com", il giocatore, che ...tuttojuve

PERINETTI A RFV, Castro Vale la pena aspettarlo: Così il direttore sportivo dell’Avellino, Giorgio Perinetti, a “Chi si Compra” su Radio FirenzeViola a proposito del periodo della Fiorentina: “Ora si entra nella ...firenzeviola

Napoli penalizzato, Calvarese ammette: "Arbitraggio grigio, quel rigore in Juventus-Inter non c'era": L'arbitro assegnò un rigore inesistente a Cuadrado nel corso della partita Juventus-Inter, vittoria che permise ai bianconeri di precedere il Napoli in classifica.areanapoli