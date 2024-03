Dossieraggio | il ministro Piantedosi chiede chiarezza | “Vicenda seria | molto grave”

Dossieraggio, Salvini: “La vicenda non ha eguali nella storia della Repubblica. Lega Spiati perché scomodi” | VIDEO: Dossieraggio, Salvini: “Vicenda senza eguali nella storia ... prendendo la parola dalla Libreria Mondadori in Via Cola di Rienzo a Roma. Proprio in questa sede, il ministro dell’Istruzione Giuseppe ...tag24

NEWS - Gravina indagato dalla procura di Roma per autoriciclaggio: "Distorsione dei fatti, lui vittima": "In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, pur non risultando indagato, questa matt ...napolimagazine

Dossieraggio, Salvini: “Inorgoglisce che Lega sia la più spiata”: “Io ero lo spiato, non lo spione e da spiato è difficile capire chi fosse a spiarmi. Ringrazio il procuratore Melillo che ha avuto parole di verità e coraggio ...lapresse