Ciclismo | il Gran Premio Giuliano Baronti Team Vangi show | buona la prima Sambinello | fuga e sprint vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il debutto stagionale deljuniores fiorentino di Calenzano,Il Pirata Sama Ricambi, uno dei più forti in campo nazionale, è stato un vero trionfo nel secondoai piedi del Montalbano, una gara organizzata in maniera eccellente dalFrancol Ballerini e da Alessio e Stefanoper ricordare il loro padre. La squadra diretta da Matteo Berti, non ha solo vinto con Enea, diciottenne già brillante protagonista nella passata stagione, ma ha piazzato altri due corridori, Meccia e Toselli, rispettivamente al nono e decimo posto.è entrato in azione sulla salita di Giugnano a una quindicina di chilometri dal traguardo assieme ad altri 4 favoriti che poi ha ...