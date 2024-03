Allo Speroni Pro Patria | tre punti d’oro nella corsa salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese)stadio Carlotra Proe Pro Vercelli è la prima a tornare alla vittoria dopo quattro turni, colpendo l’avversario per due volte a freddo. In questa grande classica che è anche uno scontro diretto tra due squadre ravvicinate in classifica con le bianche casacche avanti di 3 lunghezze rispetto ai tigrotti, i due tecnici non rinunciano alla propria identità con i padroni di casa che ripropongono il 3-4-2-1 e gli ospiti il 4-3-3. A rompere il ghiaccio sono subito i bustocchi al 2’ con il gran diagonale preciso di Castelli, su assist intelligente di Saporetti con Mastrantonio che non può far nulla. Il vantaggio galvanizza la Procon lo spunto di Curatolo che costa già in avvio di gara, il gia Sarsi Puttini. Ancora al 5’ pericolosa la squadra di casa ...