Adolescenti | reati in aumento L' allarme | «Criminalità minorile violenta»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La devianza e lasono in continue espansione, sempre più bassa è poi l?età in cui si accede all?alcol e in cui si inizia a fare uso di...

Adolescenti, fermare la violenza on line: Quattro proposte di "Terres des hommes" per proteggere i più piccoli: smascherare chi si nasconde dietro un nickname; punire il revenge-porn; individuare competenze giuridiche e territoriali ...msn

Aumentano i reati commessi da minori a Bari. Il procuratore: “Sempre più ragazze. E non parliamo di bravate”: E quando parlo di criminalità non mi riferisco a bravate, ma a reati gravi che destano un allarme sociale ... è sempre più aggressiva con Adolescenti che delinquono per noia o per spirito di ...bari.repubblica

Angelina Mango ritira il premio della Giuria degli Adolescenti: reato di corruzione prescritto anche per Crocetta e Catanzaro +++12:01 - Più sicurezza e meno morti sul lavoro, la mobilitazione della Cisl +++11:58 - “Lo stupro di Palermo”, 8 anni e 8 mesi di ...grandangoloagrigento