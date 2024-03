Truffavano anziani e disabili nel Nord Italia | quattro arresti tra Napoli e Milano

Stupro di gruppo, minorenne condannato a 8 anni e 8 mesi: (ANSA) - PALERMO, 05 MAR - Il gup del tribunale per i minorenni ha condannato a otto anni e otto mesi l'unico minorenne che lo scorso 7 luglio ha preso parte allo stupro di gruppo di una diciannovenne ...gazzettadiparma

anziani truffati da finti carabinieri e avvocati: Associazione a delinquere finalizzata alla truffa, sempre ai danni di anziani e disabili. Questa l’accusa nei confronti di quattro uomini per i quali è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in ...milanotoday

Festnahmen in Norditalien: Kriminelle Bande betrog Senioren: Vier Personen wurden von den Carabinieri in Monza in den Provinzen Mailand und Neapel festgenommen, mit dem Vorwurf, zu einer organisierten kriminellen Gruppe zu gehören, die sich auf Betrügereien zu ...ilmattino