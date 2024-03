Sassuolo | Berardi | «Ringrazio tutti per la vicinanza»

Domenico Berardi , attaccante del Sassuolo , è stato operato oggi al tendine d’Achille destro dopo il gravissimo infortunio riportato in occasione dello scontro ... (calcioweb.eu)

La notizia più recente è ferale per il Sassuolo : Domenico Berardi ha finito la stagione . Era appena rientrato dopo quasi due mesi per una lesione al menisco e ... (ilfattoquotidiano)

E’ un momento drammatico in casa Sassuolo sotto l’aspetto sportivo per la situazione di classifica e umano dopo il gravissimo infortunio dell’attaccante ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Come se non bastasse la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, arriva un’altra bruttissima notizia per il Sassuolo. Domenico ... (seriea24)