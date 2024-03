Morte Patrizia Nettis | il Comune di Fasano diserta la fiaccolata | “Declinato l’invito | non capiamo perché”

(Di martedì 5 marzo 2024) L'avvocato Giuseppe Castellaneta, legale della famiglia di, la giornalista 41enne trovata morta nella sua casa diil 29 giugno, ha raccontato a Fanpage.it laorganizzata in suo ricordo. Grande assente l'amministrazione deldove la donna risiedeva e per cui lavorava. "Non si è manifestato nessuno, nonostante fossero stati invitati", ha detto Castellaneta. Il padre della giornalista: "Con silenzio, i dubbi e gli interrogativi si amplificano".

