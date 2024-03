Luca Sasanelli | arrestato per stalking l' attaccante del Pescara | avrebbe perseguitato l' ex fidanzata

Perché tutta Philadelphia ha pianto per il ritiro di Jason Kelce: “Il matrimonio perfetto tra un giocatore, una città e una squadra”: Una intera carriera in una sola città, per una sola squadra. E un addio che segna la fine di un’era. Tutta Philadelphia si è fermata e ha pianto per la conferenza stampa al NovaCare Complex con la qua ...ilfattoquotidiano

Arrestato per stalking, Luca Sasanelli ex giocatore della Fidelis Andria: Una notizia che ha fatto rumore nell'ambito sportivo cittadino. E' stato arrestato per stalking, Luca Sasanelli, ex giocatore della Fidelis Andria e attualmente attaccante del Pescara. La misura caute ...andriaviva

Schiaffo alla fidanzata: il pescarese Sasanelli finisce agli arresti domiciliari: L'indagine, aperta dal Nucleo dei Carabinieri di Bari, avrebbe portato alla notifica dell'arresto durante la preparazione della squadra abruzzese tanto che il giocatore è stato prontamente allontanato ...msn