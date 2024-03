La sorte degli ostaggi israeliani | Ignoto il numero dei superstiti E Hamas frena sulla trattativa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) A New York Israele ritira a sorpresa l’ambasciatore alle Nazioni Unite, al Cairo non partecipa alle trattative perché irritata dalle pretese eccessive di. E così il clima diplomatico si fa se possibile più teso e la possibilità di una tregua si allontana. Il disperato tentativo di Egitto, Qatar e Stati Uniti di trovare un accordo prima dell’avvio del Ramadan, il 10 marzo, sta scontrandosi con la rigidità e le richieste delle parti in causa, Israele ed. Al Cairo i colloqui proseguono nonostante l’assenza della delegazione israeliana. Secondo la tv satellitare al-Arabiya,pretende "prima dell’inizio del mese sacro del Ramadan" una "risposta definitiva" da Israele sulle sue richieste, ribadendo che vuole anche "un piano chiaro per il rientro, senza restrizioni,abitanti del nord della ...