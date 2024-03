I ‘dannati’ della Bolkestein Balneari cercano un sostegno per salvare le spiagge | Ormai c’è più poco da fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Ialzano le mani, sfiniti perché dal 2006 si discute sulla riforma per il loro futuro. Tra ombrelloni, sdraio hi tech e attrezzature per la spiaggia a CarraraFiere,a pensa alle aste, alla spada di Damocle. "Il parlamento deve legiferare altrimenti saranno altri a decidere, la magistratura o il consiglio europeo", hanno ripetuto gli operatori presenti ieri per l’incontro “Non scarsità e legittimo affidamento. Affermare le nostre certezze in Italia e in Europa”. Imprenditori che continuano a camminare sul filo del rasoio. Proprio in questi giorni l’Autorità garanteconcorrenza e del mercato (Agcm) ha deciso che le proroghe a fine 2024 sono illegittime buttando ulteriore benzina sul fuoco in una situazione già complicata. "E’ in vigore il decreto ...