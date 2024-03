Genoa | Zangrillo dopo l'Inter | 'Uscito dopo il rigore al posto della squadra Sono fiero dei ragazzi'

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 De Laurentiis rischia ... (calcionews24)

Inter Genoa tra le polemiche per il rigore assegnato ai nerazzurri nella prima frazione per un fallo su Barella Inter Genoa tra le polemiche per il rigore ... (calcionews24)