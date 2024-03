Elezioni europee | social bocciano candidatura Vannacci | no per 60%

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Ila possibiledel generale Robertoalle prossime. E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Vis-Factor in esclusiva per Adnkronos su post e commenti su X, Instagram e Facebook nel periodo dal 3 al 5 marzo 2024, con 483 menzioni al giorno rilevate, per un totale di circa 1.500,