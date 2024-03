“È morto schiacciato davanti alla madre” Lutto choc nella televisione | da poco era diventato papà “Così giovane”

(Di martedì 5 marzo 2024)nel mondo della tv,a 20 anni in un tragico incidente sulla strada. La notizia è presto rimbalzata su siti e giornali e scioccato il pubblico: giovanissimo edadi nuovo, ha perso la vita mentre era a bordo della sua ATV, modello simile a un quad, come raccontato dMary al The Sun. È successo tutto lo scorso 28 febbraio 2024. La tragedia mentre “stava semplicemente sposando il mezzo da un parcheggio ad un altro quando, dopo essersi fermato, si è ribaltato”. “Il terreno ha ceduto a causa della pioggia e del fango e l’ATV lo ha”, ha spiegato la donna che, ha aggiunto, ha subito chiesto aiuto ma dopo pochi minuti il figlio aveva già perso la vita. “Mi sono sdraiata accanto a lui fino all’arrivo ...

Non si sono neppure asciugate le lacrime per i cinque morti di Firenze che già si piange un altro caduto sul posto di lavoro. A finire nella terribile ... (quotidiano)

Drammatico Incidente sul lavoro , nel Foggiano. Un giovane operaio è deceduto quest’oggi, in località ‘Contessa’, in agro di Stornara, durante i lavori di ... (thesocialpost)

Sean Garinger di 16 anni e Incinta è morto in un incidente: aveva 20 anni: Sean Garinger di 16 anni e Incinta, format in America, è morto in un incidente, la madre al The Sun ha annunciato la drammatica notizia: "schiacciato ...fanpage

Mohamed, operaio morto ad Aosta: dalla Tunisia alla vita realizzata dopo trent’anni di sacrifici: Repubblica dedica uno spazio fisso alle morti sul lavoro. Una Spoon River che racconta le ... i piantoni del furgone hanno ceduto e il mezzo lo ha schiacciato.repubblica

Pietro Nicolai morto dopo 10 giorni di agonia: la provincia di Oristano è sotto shock: Travolto da un tronco mentre potava un pino lo scorso 24 febbraio, Pietro Nicolai è morto dopo alcuni giorni di agonia: aveva 52 anni ...bigodino