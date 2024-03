Borsa | Wall Street in calo | appesantita da tecnologici

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (askanews) – Chiusura in ribasso alladicon le azioni che sono scese per la seconda sessione consecutiva, a causa dei forti cali dei principali titolicome Apple. E così l’indice composito Nasdaq è sceso dell’1,65% a 15.939,59 dal momento che i titolihanno risentito deldel mercato. Il Dow Jones Industrial Average ha perso 404,64 punti, ovvero l’1,04%, a 38.585,19. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,02%, chiudendo a 5.078,65. Apple è scesa di quasi il 3% sulla base di un rapporto di Counterpoint Research che ha rilevato che le vendite di iPhone sono crollate in Cina nelle prime sei settimane del 2024. Numerosi altri titolia mega capitalizzazione, tra cui Netflix e Microsoft perdono quasi ...

