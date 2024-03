Atletica | Stefano Mei | “Ora siamo il traino dello sport italiano”

(Di martedì 5 marzo 2024) Un mondiale così di certo non si può dimenticare. Quattro medaglie, due d’argento e due di bronzo, e poi senza i ‘big’ Jacobs, Tamberi e Tortu. Di fatto quello di Glasgow è stato il miglior risultato in una competizione iridata dai tempi di Siviglia 1991. Aleggiava dunque un clima di grande soddisfazione in casa Italia che poi è culminato nelle parole che il presidente della Federazione,Mei, ha pronunciato sia alla Rai che ai microfoni della stessa Fidal.Mei: “Adesso l’è il” Mattia Furlani – Crediti foto: FIDAL/GRANAQueste dunque le parole del presidente della FIDAL: “Ci portiamo a casa una Nazionale straordinariamente compatta, giovane, vincente. Qualcosa è cambiato nella testa, anche i più giovani ne stanno ...

