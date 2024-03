(Di lunedì 4 marzo 2024) Il serbo comanda su Alcaraz e Sinner, Arnaldi sale in 40esima posizione ROMA - Novaksaldamante al comando della classifica Atp. Il fuoriclasse serbo precede Carlos Alcaraz e l'azzurro Jannik Sinner, terzo ma sempre vicino alla seconda piazza occupata dallo spagnolo. Quarta e quinta p

Jannik Sinner e il tabù sfata to. Il Tennis ta altoatesino continua nel suo incedere impressionante, conquistando a Rotterdam il 12° titolo in carriera nella ... (oasport)

In questo momento ci sono diverse migliaia di aerei in volo da una parte all’altra del globo. Uno di questi, però, è un po’ più speciale degli altri. Novak ... (sportface)

Tommy Haas , ex Tennis ta e attuale direttore del torneo combined di Indian Wells , ha rilasciato un’intervista a Eurosport a pochi giorni dall’inizio ... (sportface)

Tennis: Djokovic resta leader ranking Atp, best per Cobolli e Darderi: Il serbo comanda su Alcaraz e Sinner, Arnaldi sale in 40esima posizione ROMA (ITALPRESS) - Novak Djokovic resta saldamante al comando ...sport.tiscali

Sorteggio Indian Wells: Sinner attende gli avversari. Quali teste di serie da evitare tra ottavi e quarti: L'appuntamento è fissato per le 00.00 italiane di martedì 5 marzo. Il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells deciderà il percorso del primo torneo del Sunshine Double. Un ...oasport

Sinner, quanti punti dista da Alcaraz e Djokovic: la nuova classifica ATP: L’azzurro pronto all’assalto al secondo posto dello spagnolo già al torneo Indian Wells. Best ranking per Cobolli, Darderi e Gigante. Crolla Berrettini ...corrieredellosport