Polemica sul telamone rialzato di Agrigento | l’architetto si difende | “È un intervento reversibile”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non si placano i toni del dibattito dopo il posizionamento in verticale del colosso nel Parco archeologico della Valle dei Templi di. Le associazioni denunciano e gli studiosi si dividono. L’esperto scientifico del progetto, Alessandro Carlino: “Si tratta di un’esposizione temporanea come fosse una vetrina”.