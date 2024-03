Plusdotazione Cognitiva | seminario all’Istituto Paolo Baffi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 4 marzo 2024) Fiumicino, 4 marzo 2024 – Il 14 marzo si terrà, presso l’Auditorium dell’Istitutodi Fiumicino, unsulla. Ilè rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori e psicologici delle scuole del Lazio. Si tratta di un’occasione importante per riunire esperti, operatori del settore educativo e rappresentanti istituzionali per discutere ed approfondire le tematiche legate alla plusdosazione. Con questo termine ci si riferisce a individui con abilità intellettuali eccezionali rispetto alla media della popolazione. Queste persone mostrano spiccate capacità in diversi ambiti, come il pensiero critico, la creatività, la memoria e la risoluzione dei problemi. Sarà un momento importante in cui i docenti metteranno ...