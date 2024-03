Nuovi equilibri e anche nuovi scontri nel reality di Canale 5 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nuova settimana, nuovo doppio appuntamento con il Grande Fratello, che torna stasera alle 21.35 in diretta su5. La prossima puntata, invece, va in onda giovedì 8 marzo sempre in prima serata. I riflettori sono puntati sui concorrenti in nomination, ma soprattutto suglinel loft di Cinecittà. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni X ...