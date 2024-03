LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 km all’arrivo! Al via le operazioni per la volata

Leggi tutta la notizia su oasport

16.50 Ora il gruppo ha alzato i giri del motore. 16.47 Sono 20 i km! 16.43 Ora splende un bel sole sulla corsa, anche se non fa caldissimo: 12° C. 16.40 Arrivo previsto per le ore 17.15 16.36 Gruppo da cui non fuoriuscirà nessuno, perché si capisce che non ci sono corridori con volontà di rottura della situazione che si è creata. 16.32 Sono 30 i km! 16.29 La media in corsa è di 36,960 km/h. 16.25 Si prosegue verso il traguardo. 16.22 In tanti approfittano per rifocillarsi alle ammiraglie. 16.19 Gruppo al piccolo trotto. 16.16 Sono 40 i km! 16.13 C'è stata un po' di azione, ora si torna ...